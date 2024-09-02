В столичный регион идут первые заморозки

Уже в понедельник, 23 сентября, на смену аномальной жаре в столичном регионе придут первые утренние заморозки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже в ближайшие выходные столичный регион ждет резкое похолодание – предстоящие воскресенье и понедельник станут самыми холодными днями сентября, а в ночь с воскресенья на понедельник прогнозируются первые осенние заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в воскресенье в центре европейской России прогнозируется значительное понижение температуры - до плюс 2-7 градусов ночью и плюс 11-16 днем, передает РИА Новости.

"В понедельник тоже температура будет ниже нормы на 2 градуса, и уже прогнозируется в Москве и области от 1 градуса ниже ноля, минус 1 – плюс 4 градуса, а дневные температуры в Москве будут 12-14 градусов, по области – 10-15 градусов"

- Роман Вильфанд

Впрочем, продлится похолодание недолго – максимум сутки, а уже во вторник, 24 сентября температура снова начнет расти, спрогнозировал синоптик.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что аномальное тепло в столичном регионе пока сохранится, однако уже сегодня погода начнет меняться, и период летней жары завершится в конце рабочей недели - показания термометров будут плавно понижаться, но пока все же останутся выше климатических показателей.