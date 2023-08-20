В столичный регион идут дожди и грозы

Опубликовано: 10:44, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже сегодня в столичном регионе пройдут дожди, грозы, усилится ветер и возможен град, а температура воздуха начнет постепенно падать. Надолго ли, рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На смену погожим солнечным летним денькам в Москву и Московскую область снова приходят дожди, и возможно надолго – московский главк МЧС России на своем сайте уже предупредил об этом жителей и гостей региона.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 20 августа по Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Утром в столице и области уже прошел дождь, но пока непогода уступила, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов"

- Михаил Леус

А вот дальше в течение дня снова зарядят дожди, причем, сколько они продлятся – синоптики не говорят, как и о том, вернется ли лето в регион снова.