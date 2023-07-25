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В столичном регионе продолжатся локальные дожди и потеплеет

В столичном регионе продолжатся локальные дожди и потеплеет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на приход теплого атмосферного фронта, в столичном регионе продолжатся небольшие кратковременные дожди, однако заметно потеплеет – воздух прогреется до 26 градусов тепла.

В столичном регионе сегодня станет заметно теплее – тепло принесет южный циклон, однако от дождей и гроз он Москву и Подмосковье не избавит, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c"

– Гидрометцентр России

Ближе к середине дня облака поредеют, в них начнет пробиваться солнце, но это ненадолго. К вечеру небо снова потемнеет, и на столицу обрушатся новые грозы, при этом давление снова будет падать, и к вечеру барометры покажут 739 ртутного столба.

В Москве и области будет тепло и сыро

В Москве и области будет тепло и сыро

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