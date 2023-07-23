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В Москве и области будет тепло и сыро

В Москве и области будет тепло и сыро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, однако дожди не прекратятся: будет душно, а дожди будут сменяться грозами всю неделю, рассказали в центре погоды "Фобос".

Всю предстоящую неделю в Москве и Московской области будут лить дожди и грозы, а со среды к ним добавится и потепление, поэтому будет достаточно душно. К предстоящему четвергу воздух может прогреться до 26 градусов тепла, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди"

- Алина Котилевская

Начало рабочей недели будет прохладным – не выше 20 градусов тепла, дожди и грозы продолжатся, однако уже во вторник в регионе потеплеет до плюс 24 градусов. Дожди будут идти всю неделю, хоть и станут более кратковременными.

А уже со среды в столичный регион выходит южный циклон – он тоже будет влажным, но теплым, что при высокой влажности будет восприниматься достаточно тяжело из-за духоты.

Ближе к выходным дожди снова усилятся, возрастет вероятность гроз, а температура будет подниматься – к пятнице воздух может прогреться до 26 градусов тепла, - добавила метеоролог.

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