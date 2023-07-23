В Москве и области будет тепло и сыро

Всю предстоящую неделю в Москве и Московской области будут лить дожди и грозы, а со среды к ним добавится и потепление, поэтому будет достаточно душно. К предстоящему четвергу воздух может прогреться до 26 градусов тепла, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди"
- Алина Котилевская
Начало рабочей недели будет прохладным – не выше 20 градусов тепла, дожди и грозы продолжатся, однако уже во вторник в регионе потеплеет до плюс 24 градусов. Дожди будут идти всю неделю, хоть и станут более кратковременными.
А уже со среды в столичный регион выходит южный циклон – он тоже будет влажным, но теплым, что при высокой влажности будет восприниматься достаточно тяжело из-за духоты.
Ближе к выходным дожди снова усилятся, возрастет вероятность гроз, а температура будет подниматься – к пятнице воздух может прогреться до 26 градусов тепла, - добавила метеоролог.