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В столичном регионе немного похолодает и возможны дожди

В столичном регионе немного похолодает и возможны дожди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в центральной части России немного похолодает, хотя атмосферное давление будет расти – в Москве и Московской области воздух прогреется лишь до 20 градусов, возможны дожди.

Сегодня в столичном регионе установится переменная облачность, а воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер будет дуть холодный, северо-восточный, его скорость составит 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного вырастет и составит 754-756 мм ртутного столба.

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