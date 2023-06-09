Юг России на выходные окажется во власти непогоды

Опубликовано: 20:44, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра большую часть Юга России снова накроет непогода: в регионе ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер, скорость которого будет достигать 23 метра в секунду, говорится в штормовом предупреждении МЧС России.

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму с вечера 10 июня и в течение суток 11 и 12 июня, здесь ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в донском региональном главке МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.

Ливни на Дону

"По информации Росгидромета, вечером и до конца суток 10 июня, в течение суток 11 и 12 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 метра в секунду"

– МЧС по Ростовской области

Спасатели попросили жителей области избегать неустойчивых конструкций и высоких или аварийных деревьев из-за роста риска аварийных ситуаций.

Грозы на Кубани

Аналогичная ситуация складывается и на Кубани с той лишь разницей, что штормовое предупреждение здесь объявили местные синоптики, и – уже с сегодняшнего вечера.

"На выходных в Краснодарском крае прогнозируют плохую погоду. Циклон затянет небо плотными облаками. При этом температура воздуха сильно не понизится"

- Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, а в бассейнах реки Кубань в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском и Апшеронском районах, а также на реках в Геленджике и Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды выше неблагоприятных отметок.

Ветер в Крыму

Тревогу бьют и крымские спасатели.

"На 10 и 11 июня в Крыму объявили штормовое предупреждение"

пресс-служба ГУ МЧС по Крыму

Штормовое предупреждение объявлено из-за надвигающейся непогоды. В регионе прогнозируются сильные дожди с грозами, град и сильный ветер от 20 до 25 метров в секунду.

По информации специалистов, на реках северного предгорья и Южного берега Крыма ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,5 метра.