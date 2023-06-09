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В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики сообщили о том, что в КЧР начнутся дожди, возможны грозы. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

С 9 по 12 июня в Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди и грозы, в этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"Местами по КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 м/с"

– ГУ МЧС России по КЧР

Спасатели предупреждают что из-за ливневых дождей в реках может произойти подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах – сход небольших селевых потоков.

Также отмечается, что непогода может привести к ЧС и подтоплениям низменностей в населенных пунктах, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, повреждением линий связи и ЛЭП, увеличением числа автоаварий.

Что делать при наводнении?

Что делать при наводнении?

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