В столичном регионе будет еще жарко, но уже дождливо

Опубликовано: 9:28, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве и Московской области еще будет жарко, однако уже завтра жара покинет регион, а вот дожди в регионе начнутся уже сегодня – их спровоцирует низкое давление и холодный фронт уходящего циклона, рассказали в центре погоды "Фобос".

Сегодня в столичном регионе будет облачно с прояснениями, достаточно жарко – до 27 градусов тепла, но уже сыро – пойдут первые, пока достаточно небольшие кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в Москве и области в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется под влиянием тыловой части циклона, передает РИА Новости.

"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Москве - плюс 25-27 градусов, в Подмосковье - плюс 23-28 градусов"

- Михаил Леус

Ветер будет дуть юго-западный, однако вечером он перейдет на северо-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, а вот атмосферное давление начнет расти, хотя и останется немного пониженным - 745 миллиметров ртутного столба. А вот уже завтра с утра в регионе зарядят дожди, которые будут идти весь день. Упадет и температура воздуха – термометры покажут не выше 22-х градусов тепла, отметил синоптик.