В столице Азербайджана стартовал 29-й Бакинский энергетический форум

Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели в столице Азербайджана начал работу 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

Сегодня, 5 июня, в Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели при поддержке министерства энергетики Азербайджана и впервые – ОПЕК, стартовал 29-й Бакинский энергетический форум, главным партнером которого выступает Государственная нефтяная компания страны SOCAR.

В повестку дня форума включены энергетические вопросы, крайне важные как для Азербайджана, так и для всего Каспийского региона – они касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии. В его работе принимают участие более 600 делегатов из 32 стран, ожидается, что в ходе двухдневного мероприятия на нем выступит 81 делегат.

Открыл форум министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который сообщил, что накануне в Баку был дан старт проектам Masdar и SOCAR суммарной мощностью 1ГВт на $1 млрд, и к 2027 году мощность "зеленой" энергетики в общем энергобалансе Азербайджана составит 33%.

"Мы также обсуждаем с Acwa Power создание систем хранения энергии. Кроме этого, мы взяли на себя международные обязательства по экспорту "зеленого" водорода. Также мы рассматриваем возможность поставки "зеленой" энергии через НАР в Турцию в ЕС. Кроме того, может быть коридор "зеленой" энергии из стран Центральной Азии"

- Парвиз Шахбазов

Министр отметил, что Азербайджану крайне важна реализация проектов "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях, в которых вообще не будет использоваться ископаемое топливо – потребности в нем будет полностью покрывать энергия с ВИЭ на освобожденных территориях, а ее излишки будут передаваться и в соседние районы Азербайджана. Страна уже успешно использует разумный баланс между ископаемым и "зеленым" топливом, что позволяет ей нарастить поставки газа в ЕС с 2026 года еще на 1,2 млрд кубометров в год. Он напомнил, что в 2024 году общий экспорт азербайджанского газа составит 24,3 млрд кубометров, больше половины которого поступит в страны ЕС.

Также глава Минэнерго Азербайджана выразил уверенность в успешном проведении COP29, в ходе которого станут известны результаты объявленного в апреле первого открытого международного тендера на строительство в Гобустане солнечной электростанции на 100 МВт, и глубоком взаимодействии со всеми странами ООН по "зеленой" повестке.

Бакинская энергетическая неделя вызвала большой интерес у представителей индустрии, - заявил в своем выступлении на открытии форума советник совета директоров ICA Events Group Стефан Муртаг.

"Особенно приятно, что многие компании в этой отрасли процветают, и сегодняшний форум подтверждает это. Это отличная возможность для всех насладиться сессиями, пообщаться и поделиться опытом. Вчера началась Бакинская энергетическая неделя, и было сделано много действительно интересных заявлений от ключевых лиц отрасли. На сегодняшнем форуме выступят ведущие докладчики из различных секторов и регионов энергетического мира. Я с нетерпением жду многочисленных идей, которые предложат сегодняшние модераторы"

- Стефан Муртаг

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в своем выступлении подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру, в том числе маршруты доставки, чтобы диверсифицировать источники газа.

"На нас в Европе оказывается значительное давление в вопросе диверсификации. Проблема заключается в том, что у нас разные определения этого понятия. Наше понимание диверсификации заключается в увеличении числа источников, а не в замене одних источников другими. Для настоящей диверсификации необходимо больше источников. Именно поэтому мы обратились к Европейскому союзу с просьбой увеличить мощность трубопроводной сети в Юго-Восточной Европе, чтобы иметь возможность закупать больше газа из Азербайджана, Катара и Турции"

- Петер Сийярто

Бакинский энергетический форум продлится сегодня и завтра – за это время его участники обсудят такие темы, как "Международное сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности и устойчивости", "Энергетическая безопасность 2.0", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Развитие устойчивой энергетики: потенциал "зеленой" энергии в Каспийском регионе", "Новые технологии и цифровизация", "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" и "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе". Также в рамках Бакинского энергетического форума пройдет специальная сессия "Расширение возможностей зеленой повестки: стратегии достижения прогресса зеленой планеты и СОР29".