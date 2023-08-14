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В Стокгольме сожгли Коран

Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В странах Евросоюза под предлогом утверждения норм демократии продолжаются акции, участники которых сжигаю священную для мусульман книгу – Коран.

Сегодня Коран был сожжен в Стокгольме неподалеку от парламента Швеции. Организаторами акции стали мигранты из Ирака ранее уже проводившие аналогичные «мероприятия». Отметим, что проведение акции было согласовано с местной полицией.

Находившиеся в момент акции на площади мусульмане призывали остановить кощунников и обращали внимание собравшихся на то, что сожжение священных книг никоим образом не соотносится со свободой слова и демократией.

Впоследствии один из тех, кто пытался остановить сожжение Корана, был задержан местной полицией.

Из-за акций с сожжением Корана в Швеции хотят принять пограничные меры

Из-за акций с сожжением Корана в Швеции хотят принять пограничные меры

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