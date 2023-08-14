В Стокгольме сожгли Коран

Опубликовано: 16:39, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В странах Евросоюза под предлогом утверждения норм демократии продолжаются акции, участники которых сжигаю священную для мусульман книгу – Коран.

Сегодня Коран был сожжен в Стокгольме неподалеку от парламента Швеции. Организаторами акции стали мигранты из Ирака ранее уже проводившие аналогичные «мероприятия». Отметим, что проведение акции было согласовано с местной полицией.

Находившиеся в момент акции на площади мусульмане призывали остановить кощунников и обращали внимание собравшихся на то, что сожжение священных книг никоим образом не соотносится со свободой слова и демократией.

Впоследствии один из тех, кто пытался остановить сожжение Корана, был задержан местной полицией.