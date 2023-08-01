Из-за акций с сожжением Корана в Швеции хотят принять пограничные меры

Опубликовано: 15:55, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шведское руководство намерено усилить пограничный контроль на фоне акций с сожжением Корана. Решение об усилении контроля планируется принять 3 августа.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава Минюста этой страны Гуннар Стеммер заявили о намерении усилить внутренний пограничный контроль из-за ухудшение ситуации с безопасностью после акций с сожжением Корана.

По словам Стеммера, планируется проводить личный досмотр, досматривать транспортные средства и документы. Он отметил, что власти готовы усилить действия полиции и получить больше возможностей для того, чтобы ликвидировать все угрозы внутри страны.

Подчеркивается, что шведское руководство примет окончательное решение по данному вопросу 3 августа.