В Ставропольском крае пройдет Российско-Азербайджанский форум

Ставрополье примет форум, на который съедутся представители бизнес-кругов Азербайджана и России. Планируется проведение встреч, презентаций и круглых столов. Также гостей края ждет культурная программа.

В Минераловодском округе Ставропольского края стартует Российско-Азербайджанский форум, участниками которого станут около четырех сотен представителей бизнеса как из России, так и из Азербайджана.

Также азербайджанские гости познакомятся с инвестпотенциалом региона. Также стороны обсудят проблематику технологий в промсекторе, возможности наращивания оборота товаров, а также сотрудничество в области кооперации.

По словам регионального лидера, подготовительная работа практически завершена: составлен график встреч делегаций и выступления спикеров, а также согласовано время поведения круглых столов. Кроме рабочих встреч, гостей также ждет культурная программа.