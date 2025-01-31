В ставропольской станице тушат пожар на животноводческой ферме

Сегодня днем на животноводческой ферме в станице Подгорная в Георгиевском районе Ставрополья вспыхнул пожар, который быстро набрал силу – спасателям удалось выручить из огня часть животных, однако в пожаре погиб человек.

Сегодня во второй половине дня по невыясненным пока причинам на ферме в Ставропольском крае вспыхнул пожар: на место оперативно прибыли подразделения спасателей, однако огонь долгое время не сдавался, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевском муниципальном округе. Пожар произошел в станице Подгорная на животноводческой ферме… Площадь горения 580 кв м. Частичное обрушение кровли"

- МЧС Ставрополья

Пожарно-спасательным подразделениям в ходе тушения удалось вызволить из огненного плена 50 голов крупного рогатого скота, а вот спасти человека не удалось – в одном из помещений фермы спасатели обнаружили погибшего, – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Тушение пожара продолжается, его причины будут выяснены позже, после того, как огонь будет полностью потушен.