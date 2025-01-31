Вестник Кавказа

В ставропольской станице тушат пожар на животноводческой ферме

В ставропольской станице тушат пожар на животноводческой ферме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем на животноводческой ферме в станице Подгорная в Георгиевском районе Ставрополья вспыхнул пожар, который быстро набрал силу – спасателям удалось выручить из огня часть животных, однако в пожаре погиб человек.

Сегодня во второй половине дня по невыясненным пока причинам на ферме в Ставропольском крае вспыхнул пожар: на место оперативно прибыли подразделения спасателей, однако огонь долгое время не сдавался, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевском муниципальном округе. Пожар произошел в станице Подгорная на животноводческой ферме… Площадь горения 580 кв м. Частичное обрушение кровли"

- МЧС Ставрополья

Пожарно-спасательным подразделениям в ходе тушения удалось вызволить из огненного плена 50 голов крупного рогатого скота, а вот спасти человека не удалось – в одном из помещений фермы спасатели обнаружили погибшего, – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Тушение пожара продолжается, его причины будут выяснены позже, после того, как огонь будет полностью потушен.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
670 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Азербайджане рассказали о состоянии подорвавшегося на мине

В Азербайджане рассказали о состоянии подорвавшегося на мине

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада

Ереван избежал транспортного коллапса из-за снегопада

В Ереване произошел пожар на крыше многоэтажки

В Ереване произошел пожар на крыше многоэтажки

Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Бросок снежка вылился в ранение подростка в Ереване

Посол России попал в ДТП в Армении

Посол России попал в ДТП в Армении

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

После экстренной посадки вертолета возобновил работу аэропорт в Ставрополе

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Вертолет санавиации экстренно сел в аэропорту Ставрополя

Сотрудницу ПФР в Дагестане арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Сотрудницу ПФР в Дагестане арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Мужчину насмерть сбил поезд в Невинномысске

Мужчину насмерть сбил поезд в Невинномысске

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы