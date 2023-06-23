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В Ставрополе заработала интеллектуальная транспортная система

В Ставрополе заработала интеллектуальная транспортная система
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставрополе полноценно заработала интеллектуальная транспортная система – в краевой столице за три года модернизировали свыше 50 светофоров, оборудовав их кнопкой вызова, а жизнь горожанам упростили цифровые информационные табло.

Власти Ставрополя завершили финальный этап внедрения интеллектуальной транспортной системы – в краевой столице модернизировали свыше 50 светофоров и установили цифровые информационные табло, сообщили в пресс-службе администрации города.

В городе заработал Центр организации дорожного движения, его специалисты в режиме реального времени могут отслеживать и регулировать ситуацию на дорогах. Данные собирают с помощью детекторов транспорта, передает ТАСС.

"Новый формат значительно увеличил пропускную способность… Сократилось количество пиковых пробок, уменьшилось среднее время, за которое автомобилисты проезжают загруженные участки. Специалисты видят все ключевые перекрестки и регулируют автомобильные потоки, как при помощи интеллектуальной системы, так и вручную"

глава города Иван Ульянченко

В перспективе в Ставрополе разработают городскую программу модернизации всех крупных дорог.

Напомним, внедрять интеллектуальную транспортную систему в городе начали в 2021 году, она представляет собой комплексное решение, включающее системы управления дорожным движением, парковочным пространством и пассажирским транспортом. 

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