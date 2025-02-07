В Ставрополе взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавшие

В Ставрополе этим утром произошло ЧП - взрыв бытового газа привел к пожару и повреждению здания.
"Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина"
– глава города Иван Ульянченко
Пострадавшая госпитализирована. ЧП произошло на последнем этаже 16-этажного дома. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций. После взрыва произошел пожар, который к настоящему времени ликвидирован.
"Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению"
– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
Несколько квартир получили повреждения, власти держат ситуацию на контроле.