В Ставрополе взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавшие

Утром в среду в одном из многоэтажных домов в Ставрополе взорвался газ, в результате произошел пожар. Известно об одном пострадавшем, повреждено несколько квартир.

В Ставрополе этим утром произошло ЧП - взрыв бытового газа привел к пожару и повреждению здания.

"Взрыв бытового газа произошел сегодня утром в Ставрополе в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина"

– глава города Иван Ульянченко

Пострадавшая госпитализирована. ЧП произошло на последнем этаже 16-этажного дома. На месте работают все экстренные городские службы, дом отключен от коммуникаций. После взрыва произошел пожар, который к настоящему времени ликвидирован.

"Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению"

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Несколько квартир получили повреждения, власти держат ситуацию на контроле.