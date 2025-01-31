В Ставрополье на треть вырос сбор тепличных овощей

Рост сбора тепличных овощей вырос в Ставрополье с начала года. В регионе собрали в январе более 6 тонн аграрной продукции.

В Ставропольском крае зафиксирован рост сбора тепличных овощей с начала года. В январе собрали на треть больше овощей, чем годом ранее, передали в краевом минсельхозе.

Сообщается, что аграрии региона собрали свыше 6 тыс тонн овощей, в том числе более 3 тыс тонн томатов и почти 3 тыс тонн огурцов.

Отметим, что основные площадки по выращиванию овощей расположены в Предгорном и Изобильненском округах. Всего в регионе функционируют 12 тепличных комплексов.