Вестник Кавказа

Садоводы Ставрополья получат государственную поддержку

Садоводы Ставрополья получат государственную поддержку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Садоводов Ставропольского края в наступившем 2025 году не оставят без поддержки государства – в нынешнем году на развитие отрасли они получат почти 700 миллионов рублей бюджетных средств.

Развитие садоводства в Ставропольском крае будет поддерживать государство – садоводы края получат бюджетные кредиты на развитие отрасли, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

"Следующим шагом станет авансирование работ в садоводстве. Средства господдержки аграриям планируется довести уже в феврале. Всего на развитие садоводства в текущем году планируется направить порядка 697 млн рублей"

- первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева

Деньги на развитие получат не только садоводческие хозяйства края, но и аграрии, культивирующие и выращивающие саженцы фруктовых деревьев – ранее они закупались за рубежом, передает ТАСС.

В первую очередь средства получат питомники, занимающиеся производством саженцев – это позволит им заложить 151 га новых плодовых питомников, поскольку именно садоводство является одним их приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ставрополья.

Планируется, что, финансирование вырастет на 70% по сравнению с предыдущим годом, что позволит ставропольским садоводам значительно увеличить урожай востребованных в России яблок, а также закупить в достаточных количествах посадочный материал, средства защиты растений, удобрения для них и многое другое.

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