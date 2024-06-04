Глава Ставрополья рассказал о местных яблоках

Яблоки, выращенные в садах Ставрополья, настолько популярны, что купить их можно не только по всему региону, но и во всевозможных магазинах России, торгующих продукцией ставропольских садоводов, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Яблоки, выращенные в садах Ставропольского края, настолько популярны в России, что уже образовался их дефицит в магазинах, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Мощности наших плодохранилищ составляют 54 тыс т. И это не предел. Урожаи растут, а значит, и объем плодохранилищ нужно увеличивать. В будущем году в Невинномысске появится еще одно - на 30 тыс т"

- Владимир Владимиров

Несмотря на то, что местных яблок достаточно на ярмарках выходного дня по всему региону, их все равно не хватает, хотя в крае уже растут 11,5 тыс га садов, а показатель ежегодно увеличивается на 600 га садов интенсивного типа.

Ставропольские яблоки – желанные гости во всех регионах России, где уже каждое третье яблоко – ставропольское, хотя край поставляет в торговые сети помимо них свои абрикосы, груши и миндаль, добавил Владимиров.