РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В стамбульском районе Силиври пылает лесной пожар

В стамбульском районе Силиври пылает лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в одном из зеленых районов Стамбула вспыхнул пожар, который охватил целый лесной массив – пламя распространилось настолько быстро, что к его тушению пришлось привлекать даже вертолеты.

В стамбульском районе Силиври пылает лесной пожар – из-за установившейся в регионе аномальной жары загорелся целый лесной массив, причем огонь быстро захватывает все большую площадь, передает телеканал NTV.

"Пожар возник в лесном массиве между кварталом Чельтик и кварталом Бюйюкчавушлу около 15:00. Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан. Как стало известно, в тушении пожара задействованы два вертолета, вода берется из моря и близлежащего водоема"

- телеканал NTV

В то же время Главное метеорологическое управление Турции объявило: жара пока сохранится, температура воздуха будет оставаться на 3-6 градусов выше сезонной нормы по всей стране как минимум до начала следующей недели.

Культурный центр полыхает в Стамбуле

Культурный центр полыхает в Стамбуле

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version