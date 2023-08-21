В стамбульском районе Силиври пылает лесной пожар – из-за установившейся в регионе аномальной жары загорелся целый лесной массив, причем огонь быстро захватывает все большую площадь, передает телеканал NTV.
"Пожар возник в лесном массиве между кварталом Чельтик и кварталом Бюйюкчавушлу около 15:00. Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан. Как стало известно, в тушении пожара задействованы два вертолета, вода берется из моря и близлежащего водоема"
- телеканал NTV
В то же время Главное метеорологическое управление Турции объявило: жара пока сохранится, температура воздуха будет оставаться на 3-6 градусов выше сезонной нормы по всей стране как минимум до начала следующей недели.