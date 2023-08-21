Опубликовано: 19:21, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в одном из зеленых районов Стамбула вспыхнул пожар, который охватил целый лесной массив – пламя распространилось настолько быстро, что к его тушению пришлось привлекать даже вертолеты.

В стамбульском районе Силиври пылает лесной пожар – из-за установившейся в регионе аномальной жары загорелся целый лесной массив, причем огонь быстро захватывает все большую площадь, передает телеканал NTV.

"Пожар возник в лесном массиве между кварталом Чельтик и кварталом Бюйюкчавушлу около 15:00. Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан. Как стало известно, в тушении пожара задействованы два вертолета, вода берется из моря и близлежащего водоема"

- телеканал NTV

В то же время Главное метеорологическое управление Турции объявило: жара пока сохранится, температура воздуха будет оставаться на 3-6 градусов выше сезонной нормы по всей стране как минимум до начала следующей недели.