Культурный центр полыхает в Стамбуле

Опубликовано: 14:38, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Культурный центр имени Эрола Олчока объят пламенем: горят все этажи здания. Клубы черного дыма видны из многих районов Стамбула. Есть вероятность распространения огня на близлежащие дома.

Пожар в вспыхнул в одном из стамбульских культурных центров. ЧП произошло в районе Эсенюрт. По данным местных СМИ, горит центр имени Эрола Олчока.

Корреспонденты сообщают об огромных клубах дыма, поднимающихся от горящего здания. Уточняется, что огнем были охвачены все этажи строения.

Несмотря на то, что в настоящее время возгорание локализовано, пожарные не исключают вероятность того, что огонь перейдет на другие здания. Информации о погибших или пострадавших нет.