В Стамбуле у фальшивомонетчиков изъяли $114 млн

Подпольное производство фальшивых долларов накрыли в Стамбуле. Полиция изъяла $114 млн и оборудование для печати купюр.

Цех фальшивомонетчиков накрыла полиция Стамбула, об этом рассказал глава МВД Турции Али Йерликая.

По словам министра, правоохранители провели операцию в районе Бююкчекмедже, в ходе которой удалось раскрыть подпольную типография, где печатались фальшивые деньги. Задержаны пятеро подозреваемых, все они иностранцы.

При обыске изъяты фальшивые купюры на сумму около $114 млн и оборудование, на котором злоумышленники печатали деньги - как доллары, так и нацвалюты других стран, в том числе Саудовской Аравии и Египта.

"Это одна из крупнейших операций по борьбе с фальшивомонетчиками за последнее время"

– министр

Расследование продолжается, устанавливаются возможные связи подозреваемых с международными преступными группировками.