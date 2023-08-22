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Из Стамбула продолжают высылать нелегальных мигрантов

Из Стамбула продолжают высылать нелегальных мигрантов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Появление в Стамбуле миграционных пунктов проверки, где можно оперативно сличить отпечатки пальцев и верифицировать документы, помогли правоохранителям выявить и выдворить из страны 21 тыс нелегальных мигрантов.

Турецкие правоохранители отчитались о результатах реализации программы, направленной на очистку улиц Стамбула от нелегальных мигрантов. Так, за минувший месяц удалось выявить и депортировать 21 тыс мигрантов.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, все те, кто не имел права на нахождение в Турции, покинули ее в кратчайшие сроки.

Глава ведомства уточнил, что впечатляющих результатов удалось добиться благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки, оснащенных аппаратурой, позволяющей оперативно сверять отпечатки пальцев и документы, удостоверяющие личность.

 

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