Из Стамбула продолжают высылать нелегальных мигрантов

Опубликовано: 17:30, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Появление в Стамбуле миграционных пунктов проверки, где можно оперативно сличить отпечатки пальцев и верифицировать документы, помогли правоохранителям выявить и выдворить из страны 21 тыс нелегальных мигрантов.

Турецкие правоохранители отчитались о результатах реализации программы, направленной на очистку улиц Стамбула от нелегальных мигрантов. Так, за минувший месяц удалось выявить и депортировать 21 тыс мигрантов.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, все те, кто не имел права на нахождение в Турции, покинули ее в кратчайшие сроки.

Глава ведомства уточнил, что впечатляющих результатов удалось добиться благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки, оснащенных аппаратурой, позволяющей оперативно сверять отпечатки пальцев и документы, удостоверяющие личность.