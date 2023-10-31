Вестник Кавказа

В Стамбуле арестовали мужчину за пожар в мечети Айя-София

Собор Святой Софии
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Полиция задержала жителя Стамбула, который устроил пожар в мечети Айя-София. Преступник ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

Стамбульские полицейские поймали мужчину, устроившего пожар в мечети Айя-София, сообщает местный телеканал Ekol TV.

Преступником оказался местный житель Месут Гючлю. Он после молитвы в мечети подошел к столику и поджег стопку бумаг.

Женщина, стоявшая рядом, вовремя увидела огонь, после чего она оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить возгорание.

Стоит добавить, что задержанный ранее проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркей. В настоящее время он арестован.

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