В Стамбуле арестовали мужчину за пожар в мечети Айя-София

Полиция задержала жителя Стамбула, который устроил пожар в мечети Айя-София. Преступник ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

Стамбульские полицейские поймали мужчину, устроившего пожар в мечети Айя-София, сообщает местный телеканал Ekol TV.

Преступником оказался местный житель Месут Гючлю. Он после молитвы в мечети подошел к столику и поджег стопку бумаг.

Женщина, стоявшая рядом, вовремя увидела огонь, после чего она оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить возгорание.

Стоит добавить, что задержанный ранее проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркей. В настоящее время он арестован.