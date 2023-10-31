В Стамбуле арестовали мужчину за пожар в мечети Айя-София

Полиция задержала жителя Стамбула, который устроил пожар в мечети Айя-София. Преступник ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
Стамбульские полицейские поймали мужчину, устроившего пожар в мечети Айя-София, сообщает местный телеканал Ekol TV.
Преступником оказался местный житель Месут Гючлю. Он после молитвы в мечети подошел к столику и поджег стопку бумаг.
Женщина, стоявшая рядом, вовремя увидела огонь, после чего она оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить возгорание.
Стоит добавить, что задержанный ранее проходил лечение в психиатрической клинике в стамбульском районе Бакыркей. В настоящее время он арестован.