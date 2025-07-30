Турция выдала России лже-чиновника из Сочи, похитившего 30 миллионов рублей

Россиянина, подозреваемого в мошенничестве на 30 млн рублей, вернули из Турции после нескольких лет розыска по линии Интерпола.

Из Турции в РФ экстрадировали фигуранта дела о мошенничестве, выдававшего себя за сотрудника мэрии Сочи, проинформировала пресс-служба УВД города-курорта.

По информации следствия, он обещал содействие в покупке и аренде участков на побережье, выманив у потерпевшего 30 млн рублей.

Преступление произошло в 2020–2021 годах. Обвиняемый подделал документы и уехал за границу, где находился по фальшивому паспорту. В июне 2023 года его объявили в международный розыск. Благодаря слаженной работе российских правоохранительных органов с Интерполом удалось отследить его местонахождение.

22 июля 2025 года обвиняемого доставили в РФ в сопровождении турецких правоохранителей. Начато следствие по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование продолжается.