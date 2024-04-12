В США приветствовали решение Азербайджана и Армении по делимитации

Азербайджан и Армения договорились делимитировать границу в соответствии с Алма-Атинской декларацией. В Госдепе США считают, что это важный шаг на пути к прочному миру на Южном Кавказе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на решение комиссий Азербайджана и Армении по делимитации, к которому стороны пришли накануне.

АР и РА договорились при делимитации взять за основу Алма-Атинскую декларацию 1991 года, также было принято решение о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.

«Это важный шаг на пути к заключению прочного мирного соглашения»

– Блинкен