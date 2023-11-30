В США оценили важную роль Азербайджана для развития Срединного коридора

Казахстан, Азербайджан, Грузия играют важнейшую роль в рамках Срединного коридора. Значение Транскаспийского маршрута возрастает в мире, отметил бывший американский посол.

Казахстан, Азербайджан и Грузия - наиболее важные страны в рамках Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Об этом заявил экс-посол США в Казахстане и Грузии, старший научный сотрудник корпорации RAND Уильям Кортни.

Прежде всего он отметил, что в настоящее время возросла роль Срединного коридора из-за геополитической ситуации.

"Казахстан, Азербайджан и Грузия играют решающую роль в качестве транзитных маршрутов Среднего коридора. Китайские инвестиции также имеют важное значение для модернизации транспортной инфраструктуры и доставки товаров через данный маршрут"

– Кортни

Чтобы развивать маршрут, необходимо решить ряд сложностей, главной из которых является отсутствие интермодальных перевозок и их высокая стоимость.

"Требуется больше барж на Каспийском море, а также увеличение пропускной способности контейнерных портов Грузии на Черном море. Железнодорожная инфраструктура вдоль Среднего коридора требует улучшения"

– Кортни