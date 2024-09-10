Вестник Кавказа

В Советском районе Крыма заработали новые автобусы

В Советском районе Крыма заработали новые автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Крыма обновили парк общественного транспорта Советского района – передвигаться по улицам городов района его жителям и гостям теперь будет намного комфортнее.

Советский район Крыма обновил парк общественного транспорта: на улицах городов района появились новые комфортабельные автобусы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Помимо поступления новой техники, предприятие осуществляет дооснащение уже действующего транспорта"

- правительство Крыма

Новые автобусы не только намного комфортабельнее прежних, но и оснащены по последнему слову техники: все они оборудованы системами видеонаблюдения, валидаторами, беспроводным интернетом, навигацией ГЛОНАСС, а самое главное - кондиционерами и мощной системой отопления, передает "АиФ-Крым".

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