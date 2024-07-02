Вестник Кавказа

В Сочи загорелось здание суда

В Сочи загорелось здание суда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Лазаревском районе Сочи загорелась металлическая кровля в двухэтажном здании суда. Над устранением очага возгорания работают пожарные службы.

В условиях жаркой сочинской погоды загорелось здание Лазаревского районного суда. Об этом рассказал кубанский отдел МЧС.

Около полудня пожарные получили сообщение о возгорании здания суда. Первые прибывшие выяснили, что пламя охватило металлическую крышу. Площадь распространения огня составила порядка 300 кв м.

"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Сочи, Лазаревский район, ул. Победы. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли на площади 300 кв. м"

- МЧС Краснодарского края

Сейчас пожар тушат 14 пожарников и 4 специальные машины.

О пострадавших информации пока нет.

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