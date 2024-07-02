В Сочи загорелось здание суда

В условиях жаркой сочинской погоды загорелось здание Лазаревского районного суда. Об этом рассказал кубанский отдел МЧС.
Около полудня пожарные получили сообщение о возгорании здания суда. Первые прибывшие выяснили, что пламя охватило металлическую крышу. Площадь распространения огня составила порядка 300 кв м.
"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: Сочи, Лазаревский район, ул. Победы. К месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли на площади 300 кв. м"
- МЧС Краснодарского края
Сейчас пожар тушат 14 пожарников и 4 специальные машины.
О пострадавших информации пока нет.