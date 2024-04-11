В Сочи вводят особый режим с 1 мая

С начала мая в Сочи вводится особый режим, направленный на предотвращение природных пожаров. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.
Он рассказал, что на особом контроле у властей будут поселения, которые находятся рядом с лесопарками и лесным массивом.
Также Копайгородский отметил, что власти проводят работу по предотвращению паводков в городе.
По его данным, все реки, где возможно критическое повышение уровня воды, оснащены специальными датчиками.
Кроме этого, власти запустили систему электронного оповещения жителей.
Градоначальник поручил властям обеспечить жителям и гостям города безопасный летний сезон.
Сейчас продолжается подготовка спасателей для пляжей и в скором времени состоятся учения.