Вестник Кавказа

В Сочи вводят особый режим с 1 мая

В Сочи вводят особый режим с 1 мая
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи введут с начала мая особый противопожарный режим, чтобы предотвратить природные пожары. Под контроль возьмут районы, которые расположены рядом с лесами и парками.

С начала мая в Сочи вводится особый режим, направленный на предотвращение природных пожаров. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Он рассказал, что на особом контроле у властей будут поселения, которые находятся рядом с лесопарками и лесным массивом.

Также Копайгородский отметил, что власти проводят работу по предотвращению паводков в городе.

По его данным, все реки, где возможно критическое повышение уровня воды, оснащены специальными датчиками.

Кроме этого, власти запустили систему электронного оповещения жителей.

Градоначальник поручил властям обеспечить жителям и гостям города безопасный летний сезон.

Сейчас продолжается подготовка спасателей для пляжей и в скором времени состоятся учения.

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