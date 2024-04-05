Сочи оказался в списке лидеров по качеству городской среды

Сочи оказался в списке городов-лидеров по качеству городской среды. Ключевыми показателями оценки стали такие факторы как степень озеленения, наличие объектов инфраструктуры, точек притяжения и общественных пространств.

В последнем рейтинге городов России по индексу качества городской среды в десятку лучших попал город-курорт Сочи. Это не удивительно, учитывая его уникальное сочетание горных и морских пейзажей, развитую инфраструктуру и благоприятный климат.

«Так, Сочи набрал 238 баллов по основной шестерке критериев. Данная цифра на 20% больше средних показателей».

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Отмечается, что курорт занимает особое место в рейтинге благодаря не только своей природной красоте, но и разнообразию предлагаемых возможностей для жизни и отдыха. Город обладает развитой инфраструктурой, высоким уровнем образования и здравоохранения.

Напомним, что индекс качества городской среды – это показатель, который отражает уровень комфорта и благополучия жителей города. Он учитывает множество факторов, таких как экология, инфраструктура, доступность здравоохранения и образования, транспортная доступность и многое другое.