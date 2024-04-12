Вестник Кавказа

В Сочи устроили экзамен экскурсоводам

В Сочи устроили экзамен экскурсоводам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацпарк Сочи провел экзамены для работников туризма. Для экскурсоводов провели лекции и мастер-классы, а затем протестировали с помощью 50 вопросов.

Сочинские экскурсоводы сдали экзамен на профессиональную пригодность.

Национальный парк курорта устроил мастер-классы и лекции для работников туристической сферы.

Администрация парка проведение экзамена объяснила тем, что работники турсферы должны быть в курсе последних событий отрасли.

Затем экскурсоводам предстояло пройти тест, который содержал 50 вопросов.

Правильно ответившие на 70 и более процентов вопросов получали бесплатный билет на территорию парка.

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