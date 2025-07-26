В Сочи усилили меры пожарной безопасности из-за жары

Аномально жаркая погода вынудила власти Сочи усилить меры пожарной безопасности: на территории курорта запретили разжигать костры и сжигать сухую растительность.

Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, которые посещают леса, о высокой пожарной опасности. Сообщение об этом распространила пресс-служба администрации города.

"В соответствии с предупреждением метеорологов 30 июля 2025 года в лесной зоне Лазаревского района города Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса"

- администрация Сочи

В связи с жарой был усилен контроль за состоянием пожарной безопасности, в рамках которого стало запрещено разведение костров, а также разжигание сухой травы и бытового мусора.

Местным жителям и гостям города рекомендуется не находится под открытым солнцем и принимать все необходимые меры предосторожности.