В Сочи трех спортсменов унесло в море

Спасателям удалось эвакуировать троих спортсменов-кайтсерферов, которых унесло далеко от берега. Долгое время экстремалы не могли приблизиться к берегу.

Около побережья Сочи группу кайтсерферов унесло в открытое море, после чего они не смогли самостоятельно добраться до берега.

На помощь спортсменам пришли спасатели, которым удалось доставить экстремалов на берег. Информацию об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщается, что о сигнале помощи специалистам сообщил коллега кайтсерферов.

"Кайтсерферы находились на удалении 800 метров от берега, но ветер стих, и спортсмены не могли поднять паруса. Всех благополучно эвакуировали на берег вместе со снаряжением, помощь медиков не потребовалась"

– МЧС РФ

Уточняется, что двое спортсменов прибыли в Сочи из российской столицы, еще один из Уфы.