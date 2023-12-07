В Сочи создадут геопарк ЮНЕСКО

На Кубани объединят несколько парков в единый. В его создание будет участвовать ЮНЕСКО.

В Краснодарском крае создадут геопарк при участии ЮНЕСКО. Автором этой идеи выступила председатель федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Предполагается, что в рамках этого проекта соединят нацпарк Сочи, орнитологический парк и заповедную зону. Будет создан международный центр, который займет изучением и исследованием гор и моря на территории Черноморского побережья.

Также было предложено внести заповедные зоны Сочи в проект ЮНЕСКО «Человек и биосфера», что поможет создавать дополнительные туристические маршруты.Создание маршрутов экотуризма – одно из условий ЮНЕСКО.

Сейчас в сеть геопарков ЮНЕСКО входят 195 природных объектов в 49 странах мира.