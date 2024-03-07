В Сочи открылась ультрасовременная школа

Дети Хостинского района Сочи теперь могут забыть о второй смене – для них сегодня открылась современная школа, в которой есть все – столовая, современные спортзалы, библиотека, актовый зал с гигантским светодиодным экраном и даже свой медпункт.

В Хостинском районе Сочи сегодня открылся новый современный образовательный центр – он может одновременно принять 1100 учеников, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Видно, что в этом современном образовательном центре площадью 30 тысяч квадратных метров все сделано с любовью к детям и учителям: созданы комфортные условия для учебы и отдыха, занятий творчеством и спортом. У нас талантливые ребята, каждый по-своему. И нам важно создать все условия для раскрытия их потенциала и получения качественного образования"

- Вениамин Кондратьев

Школа не просто современная – она по-своему уникальна: в ней - уникальные пространственные решения, большие и светлые аудитории, новейшее учебное оборудование, спортзалы, свои театр и танцевальная студия, библиотека-медиатека с читальным залом – сами ученики заверили, что будут ходить в такую школу с большим удовольствием, добавил губернатор края.

Проект нетиповой – строители продумали каждую деталь: это видно и по оснащению кабинетов, которое сопоставимо с научными центрами, и по оборудованию актового зала, который может конкурировать по акустике и экрану с современным кинотеатром. Поражает и то, что в школе не просто кабинет врача, а полноценный медицинский пункт, в котором есть даже врач-стоматолог и настоящее стоматологической кресло.