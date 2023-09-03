В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Сегодня утром в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Согласно информации, в ближайшие два дня в городе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.
"В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с"
– МЧС
Там отметили, что вода в водоемах может подняться до опасных значений, а также возможно образование оползней и смерчей.
Местным жителям и гостям курорта советуют не выходить на улицу и следить за состоянием осветительной и отопительной систем.
"В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы"
– ведомство