В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Опубликовано: 13:36, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи призвали местных жителей и туристов не выходить из дома без крайней необходимости. В ближайшие два дня в городе ожидаются ливни, сопровождаются сильным ветром.

Сегодня утром в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Согласно информации, в ближайшие два дня в городе ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром.

"В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с"

– МЧС

Там отметили, что вода в водоемах может подняться до опасных значений, а также возможно образование оползней и смерчей.

Местным жителям и гостям курорта советуют не выходить на улицу и следить за состоянием осветительной и отопительной систем.

"В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы"

– ведомство