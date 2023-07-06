В Соборной мечети в Симферополе началась роспись купола

Опубликовано: 21:05, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мастера из Турции взялись за роспись купола Соборной мечети в Симферополе. Они наносят уникальный орнамент в основе которого лежит крымский тюльпан.

В Симферополе стартовала роспись основного купола Соборной мечети, открыть которую планируется в сентябре этого года. Работу ведут мастера из Турции.

Для мечети был составлен уникальный орнамент.

"Проектировщики и архитекторы, которые работали над проектом, брали за основу нашу крымско-татарскую орнаменталистику. В качестве основного символа в орнаменте используется крымский тюльпан, также будут нанесены суры из священного Корана"

– ответственный секретарь ДУМ Крыма Айдер Аджимамбетов

Сейчас над росписью трудятся 10 мастеров из Турции, которые имеют большой опыт. Всего в новой мечети турецкие специалисты распишут около 2 тыс кв м. Предстоит расписать не только купол, но и стены, пишет ТАСС.

Мечеть начали строить осенью 2016 года, открыть ее планируется осенью 2023 года.