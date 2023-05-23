Строители пообещали сдать Соборную мечеть Крыма в сентябре

Опубликовано: 11:46, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские строители все же достроят Соборную мечеть, которая возводится в районе Симферопольского водохранилища и в перспективе станет главным мусульманским храмом Крыма.

Соборная мечеть в Симферополе будет достроена в сентябре 2023 года, сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

"После заседания Совета по межнациональным отношениям проговорил еще раз с учредителями - в сентябре этого года планируется завершение строительно-монтажных работ", - рассказал Аксенов, передает "Интерфакс".

Соборная мечеть Крыма, площадь которой составит 5,7 тыс кв м, строится в районе Симферопольского водохранилища с сентября 2015 года. Ее минареты высотой 49 м, увенчанные позолоченными полумесяцами, отделывают облицовочным белым мрамором. Около 80% строительных материалов для нее завезено в Крым из Турции.

Изначально стоимость строительства храма оценивалась в 2 млрд рублей, а сдать объект строители обещали в 2019 году, однако реальность внесла свои коррективы и в смету, и в сроки сдачи – так, в 2020 году работы не велись из-за коронавируса. Последний срок сдачи объекта был назначен на конец нынешнего лета.

Планируется, что одновременно на намаз в основном зале соборной мечети смогут собираться 1,5 тыс мужчин, а на балконе - 900 женщин. Ожидается, что она станет главной на Крымском полуострове.