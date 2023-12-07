В Северской подросток случайно убил знакомого инвалида

Причинение смерти по неосторожности произошло 1 января в кубанской станице Северская: один подросток убил другого двумя ударами по лицу. Убитый оказался инвалидом, носившим шунт в головном мозгу и не пережил травмы головы.

Как рассказали в прокуратуре Кубани, в первый день Нового года в станице Северская был убит подросток-инвалид, учившийся в Краснодарском гуманитарном-технологическом колледже.

Двое 17-летних подростков вечером 1 января вступили в конфликт, один нанес другому два удара по улицу, и тот потерял сознание и упал. Как оказалось, пострадавший был инвалидом и имел шунт в головном мозгу.

Атаковавший попытался привести упавшего в чувство, но тот не приходил в себя, и тогда первый оставил второго на скамейке на улице Ильская. Тело подростка было найдено прохожими в тот же вечер.

Как пишет РИА Новости, кубанские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, вероятный убийца арестован и допрошен. Известно, что оба подростка были из благополучных семей.