В Северской подросток случайно убил знакомого инвалида

Как рассказали в прокуратуре Кубани, в первый день Нового года в станице Северская был убит подросток-инвалид, учившийся в Краснодарском гуманитарном-технологическом колледже.
Двое 17-летних подростков вечером 1 января вступили в конфликт, один нанес другому два удара по улицу, и тот потерял сознание и упал. Как оказалось, пострадавший был инвалидом и имел шунт в головном мозгу.
Атаковавший попытался привести упавшего в чувство, но тот не приходил в себя, и тогда первый оставил второго на скамейке на улице Ильская. Тело подростка было найдено прохожими в тот же вечер.
Как пишет РИА Новости, кубанские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, вероятный убийца арестован и допрошен. Известно, что оба подростка были из благополучных семей.