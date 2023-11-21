Вестник Кавказа

В результате подтоплений на Кубани пострадали свыше 360 человек 

В результате подтоплений на Кубани пострадали свыше 360 человек 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани приступили к выплате компенсаций гражданам, которых непосредственно затронули ноябрьские подтопления. Пострадавшими признаны более 360 человек. 

В Краснодарском крае начали выплачивать компенсации гражданам, признанным пострадавшими в результате недавних подтоплений. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Алтухов. 

По его слова, пострадавшими признаны свыше 360 местных жителей. 

"На эти цели направлено почти 39 млн рублей. На данный момент пострадавшими признаны более 360 человек. В некоторых районах продолжается работа с фиксацией ущерба, сумма не окончательная"

– Сергей Алтухов 

Напомним, в конце ноября на Кубани менее чем за 24 часа выпала почти месячная норма осадков. Подтоплены оказались около 440 придворовых территории, включая 276 домов. Гражданам, проживающим в зоне ЧС, единовременно выплатят по 10 тыс рублей. Тем, кто частично утратил свое имущество, выплатят по 50 тыс рублей, а тем, кто полностью – по 100 тыс рублей.

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