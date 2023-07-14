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В Северной Осетии возобновили движение поездов после ДТП поезда и грузовика

В Северной Осетии возобновили движение поездов после ДТП поезда и грузовика
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение на железнодорожном участке в Северной Осетии, где в пятницу утром произошла авария, восстановлено в полном объеме. В ДТП столкнулись поезд с пассажирами и грузовик.

В Северной Осетии восстановлено движение поездов после ДТП с участием поезда и грузовика. Об этом сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

"Сегодня в 11:36 устранены последствия ДТП на перегоне Муртазово - Эльхотово. Движение поездов на данном участке осуществляются в штатном режиме. В результате пострадали водитель и пассажир поезда, которым медицинская помощь была оказана на месте"

- СКЖД.

На момент ДТП в поезде находилось более пассажиров, включая 34 детей. Из-за аварии был задержан ряд пассажирских поездов.

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