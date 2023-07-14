Поезд во Владикавказ врезался в фуру в Северной Осетии 

Опубликовано: 10:14, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В селе Эльхотово произошло столкновение пассажирского поезда и грузовика. Состав следовал во Владикавказ. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

Поезд, следовавший из Москвы во Владикавказ, протаранил большегруз в Северной Осетии. По уточненным данным авария произошла в селе Эльхотово. В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

«В 08:01 14 июля в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Эльхотово столкнулись поезд Москва – Владикавказ и фура»

– пресс-служба МЧС

Также отмечается, что на месте работают специалисты МЧС, они ликвидируют последствия случившегося для скорейшего восстановления движения. В настоящее время поезд опаздывает на два часа.