В Северной Осетии подорожает жилье

В Северной ОСетии подорожает квадратный метр жилья. В 024 вв среднем за него придется отдать 63, 024 рубля. Также значительно цены на жилье вырастут на Ставрополье и Дагестане.

Минстрой Северной Остерии проинформировал о том, что в этом году в республике вырастут цены на жилье. В среднем показатели вырастут на 6%.

«В четвертом квартале 2023 года норматив в республике был равен 63 024 рублям. Таким образом, средняя цена жилья увеличится с января 2024 года на 5,6%»

– Минстрой РФ.

В лидерах региона по росту цен на жилье – это Ставропольский край, за ним следует Дагестан. Здесь один квадрат жилплощади в среднем будет стоить 81 164 73 893 рублей соответственно.

В аутсайдерах Кабардино-Балкария и Ингушетия. Здесь один квадратный метр обойдется в 45 908 48 676 рублей соответственно.

Также в ведомстве отметили, что Северной Осетии в минувшем году выросли показатели ввода жилья в эксплуатацию. Рост составил 40% от показателей 2022 года.