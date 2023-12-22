В Северной Осетии будут выпускать больше строителей

Кадровый центр для подготовки строителей заработает в Северной Осетии. Цель – создание системы по подготовке кадров в области строительства.
Наряду с техникумами и училищами, готовящими профессиональных строителей в Северной Осетии, в республике также создадут профильный центр по подготовке специалистов в данной области.
«Глава республики заявил о необходимости создания многоуровневой системы подготовки кадров с учетом опыта и наработок Минстроя России»
– пресс-служба главы Северной Осетии
По его словам, в республике должна сложиться система по подготовке кадров в области строительства. В частности, это актуально в связи с ростом жилого фонда в республике. Каждый год ключи от квартир получают десятки молодых семей и сирот.
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