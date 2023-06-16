В Севастополе нет света

Опубликовано: 23:47, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электричества нет в ряде районов Севастополя, информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев. По словам жителей города, вместе со светом пропала и вода.

Свет отключился в части районов в Севастополе. Причину ЧП назвал губернатор города.

"По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь""

– Михаил Развожаев

По словам градоначальника, уже идут восстановительные работники. Электрики планируют, что электричество полностью вернется в город через несколько часов.

В комментариях к посту губернатора в Telegram местные жители пишут, что там, где нет света, отсутствует и водоснабжение.