В Севастополе нет света

Электричества нет в ряде районов Севастополя, информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев. По словам жителей города, вместе со светом пропала и вода.
Свет отключился в части районов в Севастополе. Причину ЧП назвал губернатор города.
"По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь""
– Михаил Развожаев
По словам градоначальника, уже идут восстановительные работники. Электрики планируют, что электричество полностью вернется в город через несколько часов.
В комментариях к посту губернатора в Telegram местные жители пишут, что там, где нет света, отсутствует и водоснабжение.