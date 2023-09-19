В Севане нашли тело 25-летней Анаит Мнацаканян

Тело молодого композитора, которая с вечера 31 мая считалась пропавшей без вести, вытащили из озера Севан в Армении. Девушка отдыхала в Best Western Bohemian Resort.

В Армении поиски пропавшей 31 мая Анаит Мнацаканян завершились, ее тело извлекли из озера Севан.

Сегодня водолазы-спасатели нашли в Севане тело пропавшей Мнацаканян, которая вечером в пятницу 31 мая приехала в Best Western Bohemian Resort на территории Севана, чтобы провести выходные.

Изначально 25-летняя девушка должна была отдыхать с подругой, но та не смогла присоединиться. Мнацаканян перестала выходить на связь, на берегу озера были найдены ее вещи, а девушка пропала. Поиски начались 1 июня, 3 июня установлена смерть Анаит Мнацаканян.