В Саратове вынужденно сел самолет из Москвы в Сочи

Опубликовано: 21:16, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Москвы в 16:25, так и не долетел до Сочи – он совершил вынужденную посадку в в саратовском аэропорту "Гагарин".

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший авиарейс Москва - Сочи, сегодня вечером вынужденно приземлился в аэропорту Саратова, сообщили в пресс-службе саратовского международного аэропорта "Гагарин".

"Сегодня в аэропорту Гагарин в 19:08 (18:08 мск) совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Сочи", - цитирует сообщение ТАСС.

Известно, что Boeing-737 рейса S7 2047 вылетел из Москвы в 16.25 мск после задержки на 45 минут и уже совершил посадку, дальнейший вылет намечен на 23:40 (22:40 мск).

Причина вынужденной посадки не уточняется, с пассажирами сейчас работает представитель авиакомпании.