В самом высокогорном селе Европы заработала пожарная часть

В высотном селе-рекордсмене Куруш отныне будут постоянно находиться пожарники для обеспечения безопасности местных жителей, туристов и альпинистов. Для этого в селении была открыта отдельная пожарная часть.

На фоне ежедневных пожаров на российском юге сегодня в самом высокогорном селе европейского континента Куруш (Докузпаринский район Дагестана) весьма своевременно заработала пожарно-спасательная часть. Руководство района подчеркнуло, что село буквально нуждалось в собственных пожарниках.

Факторов здесь два: географическая и туристическая. Село находится на довольно большом расстоянии от райцентра – 26 км – и на огромной высоте почти 2,6 км, поэтому добираться до него не так просто, особенно в сложных погодных условиях.

Важно и другое: село является одной из точек постоянного притяжения туристов в Дагестане. Рядом с ним находятся священный Шалбуздаг и знаменитые горы Базардюзю и Ерыдаг, поэтому непосредственно у Куруша стоит лагерь альпинистов, где спортсмены готовятся к покорению дагестанских пиков.

По той же причине Куруш регулярно становится местом проведения турниров по альпинизму и экстремальным видам туристического отдыха. Постоянные потоки гостей требуют, чтобы пожарная безопасность в селе была на самом высоком уровне.

"Благодаря 65-й пожарно-спасательной части значительно сократится время прибытия сотрудников МЧС к месту вызова, а это в свою очередь позволит снизить тяжесть последствий от возможных пожаров и других чрезвычайных ситуаций"

– администрация Докузпаринского района