Вестник Кавказа

В Шамильском районе Дагестана уберут свалку в горах

В Шамильском районе Дагестана уберут свалку в горах
© Фото: пресс-служба Минприроды Дагестана
Минприроды Дагестана потребовало ликвидировать стихийную мусорную свалку, которую создали в горах сами жители Шамильского района Дагестана. Во время дождей она периодически загрязняет воды Ирганайского водохранилища.

Минприроды Дагестана потребовало у властей Шамильского района республики немедленно ликвидировать незаконную мусорную свалку в горах рядом с селом Заната, сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.

"Отходы размещены на открытой поверхности, без ограждения, что открывает свободный доступ домашним животным"

- Минприроды Дагестана

Мусорные развалы в горах не только незаконны – они периодически травят самих жителей: во время дождей потоки сносят мусор в реку Аварское Койсу, которая несет его в Ирганайское водохранилище, вода из которого и поступает в их дома. Периодически на свалке площадью в 600 "квадратов" вспыхивают пожары, которые тоже сказываются на экологии.

После обследования стихийного мусоросборника специалисты управления государственного экологического надзора Минприроды Дагестана вынесли предостережение местной администрации и выдали предписание администрации Шамильского района немедленно ликвидировать свалку.

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