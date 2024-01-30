В Шамильском районе Дагестана уберут свалку в горах

Минприроды Дагестана потребовало у властей Шамильского района республики немедленно ликвидировать незаконную мусорную свалку в горах рядом с селом Заната, сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.
"Отходы размещены на открытой поверхности, без ограждения, что открывает свободный доступ домашним животным"
- Минприроды Дагестана
Мусорные развалы в горах не только незаконны – они периодически травят самих жителей: во время дождей потоки сносят мусор в реку Аварское Койсу, которая несет его в Ирганайское водохранилище, вода из которого и поступает в их дома. Периодически на свалке площадью в 600 "квадратов" вспыхивают пожары, которые тоже сказываются на экологии.
После обследования стихийного мусоросборника специалисты управления государственного экологического надзора Минприроды Дагестана вынесли предостережение местной администрации и выдали предписание администрации Шамильского района немедленно ликвидировать свалку.