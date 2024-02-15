В Ростове заработал завод трансмиссий "Ростсельмаша"

"Ростсельмаш" сегодня официально ввел в эксплуатацию в Ростове-на-Дону завод по производству трансмиссий, мостов и редукторов для российских тракторов и комбайнов – он способен заместить на них импортные комплектующие.

"Ростсельмаш" сегодня официально ввел в эксплуатацию в Ростове-на-Дону завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов, на церемонии запуска предприятия присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Руководить предприятием будет ООО "Новая динамика", завод занимает площадь в 70 тыс кв м, в него инвестировано более 10 млрд рублей, 4,7 млрд рублей из которых затрачено на запуск первого этапа - производства валов и шестерен, передает "Интерфакс".

"Очевидно, что производство, которое мы сегодня запускаем, имеет принципиальное значение. Мы выполняем поручение президента нашей страны по выполнению задач по импортозамещению. И, конечно, принципиальная задача, которая касается всех отраслей экономики, - это технологический суверенитет"

- Василий Голубев

На первом этапе завод будет выпускать мостокомплекты для комбайнов, зубчатые детали к ним, а также зубчатые детали для механической коробки передач тракторов.

После введения второго этапа предприятия, которое заработает до конца 2026 года, на заводе начнется выпуск автоматических коробок передач для тракторов и дорожно-строительной техники, а также зубчатых деталей и мостокомплектов для большегрузных комбайнов.

Уже сейчас новый завод обеспечит компоненты для выпуска в год около 3,7 тыс тракторов всех серий.